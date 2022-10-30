В Москве отметили 100-летие со дня рождения философа Александра Зиновьева

Его труды высоко ценят в России

Гала-концерт, посвящённый 100-летию со дня рождения мыслителя и философа Александра Зиновьева, провели в Москве. В Колонном зале Дома союзов собрались представители науки и культуры, общественные деятели и политики.

Гостям и участникам направил обращение Владимир Путин. Президент отметил, что труды и произведения Зиновьева - уникальный вклад в развитие отечественной философии и социологии, а также важная часть мирового научного и идейного наследия, сообщает "ТВ Центр".

Мероприятие организовано при поддержке партии "Справедливая Россия - За правду".

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