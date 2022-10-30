Байден возмутился отказом России от участия в зерновой сделке

Москва приостановила участие в ней на неопределённое время

Россия официально уведомила ООН и Совместный координационный центр о приостановке своего участия в зерновой сделке из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота. Именно они обеспечивали безопасность судов при вывозе сельхозпродукции из портов Украины. Запад сразу же обрушился на Москву с критикой, при этом в упор не замечая своей роли в срыве договорённостей.

500 тысяч тонн зерновых Россия готова отправить нуждающимся. По сути, тем, кого так нагло надул Запад. Как сообщают в нашем посольстве в США, добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой сделки уходила в богатые государства, а Эфиопия, Сомали, Судан получили лишь крохи. Но даже эти крохи встали поперёк горла тем, кто так яро продолжает накачивать Киев оружием. В итоге, после атаки на Черноморский флот Россия на неопределённое время приостановила своё участие в зерновой сделке.

Европа себе не изменяет, и опять в обстрелах обвинила Россию. А вот к госсекретарю США Энтони Блинкену, кажется, пришло понимание – он выразил сожаление о том, что Россия приостановила своё участие в операциях Черноморской зерновой инициативы.

Своё слово сказал и американский президент Джо Байден, который начал буквально сразу оправдываться перед журналистами.

Это возмутительно, это приведёт к усилению голода. У них нет никаких причин действовать подобным образом. Они всегда ищут какое-то обоснование, чтобы сказать, что Запад заставил их это сделать. ООН провела переговоры по этой сделке, и на этом всё должно закончиться.

Об этом Джо Байден заявил на избирательном участке. В некоторых штатах проходит досрочное голосование в Конгресс. Сейчас для американского президента главное - не дать выиграть республиканцам. Иначе помощь Киеву будет сокращена.

Впрочем, сейчас Украина сменила список потребностей. Мэр Киева Кличко обратился к Европе с просьбой о поставках не танков и систем ПВО, а обогревателей, иначе зиму не пережить.

Правда, западным странам самих систем отопления не хватает. Пекарни в Барселоне выключают свет в знак протеста против роста цен на энергоносители. Десятки магазинов вынуждены просто закрыться, владельцы не могут покрыть огромные счета. Финляндию, где в разгар зимы температура часто опускается ниже минус 20, ждут отключения электроэнергии из-за прекращения поставок из России.

А в Швейцарии одной из самых востребованных профессий стали трубочисты. Люди вспомнили про камины, которые до этой осени практически не использовали. Если дымоход засорен, существует риск возгорания. Правительство призывает топить камины дровами, а не сжигать старую мебель.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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