Коммунальные службы Москвы готовятся к первому снегопаду

Снег пойдёт в ночь на 31 октября

Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

К вечеру 30 октября в Москве и области усилится ветер, его порывы будут достигать 20 метров в секунду. В ночь на 31 октября выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра.

В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все коммунальные службы в режим повышенной готовности. Подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров.

Аварийные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Москвичей просят соблюдать элементарные правила: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям не стоит совершать резких манёвров.

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