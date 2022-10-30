В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена

Москва готова к диалогу

Платформой для переговоров президентов России и США может стать желание Вашингтона услышать Москву. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его мнению, диалог Владимира Путина и Джо Байдена мог бы состояться, если бы США захотели вернуться к обсуждению гарантий безопасности, которые Москва предлагала рассмотреть в конце прошлого года.

"То есть, фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не всё нас устраивает, но, может быть, стоит всё-таки с ними сесть за стол переговоров", - сказал представитель Кремля.

Готовность России к переговорам с Западом подтвердил и министр иностранных дел Сергей Лавров. "Готовность России, включая её президента, к переговорам остаётся неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряжённости имеют наши западные партнёры", - отметил глава российской дипломатии в эфире Первого канала.

Министр пояснил, что Москва возобновить диалог в случае, если в адрес России прозвучат реалистичные предложения, основанные на принципах равноправия и уважения взаимных интересов.

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