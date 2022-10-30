ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новые подробности громкого дела Собчак и её команды

15:44
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Журналистка спешно покинула Россию

Громкое дело недели - процесс о вымогательстве, в котором подозревают коммерческого директора журналистки и светской львицы Ксении Собчак. Кирилл Суханов арестован, а вместе с ним и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.

На этом фоне сама Собчак спешно покинула Россию, в результате чего выяснилось, что у неё есть израильский паспорт.

Корреспондент "ТВ Центра" Татьяна Сидорова разбиралась в этой запутанной истории, где есть авантюризм, большие деньги и интересы сильных мира. А заодно выяснила, грозит ли что-нибудь теперь самой Ксении Собчак (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.