Новые подробности громкого дела Собчак и её команды

Журналистка спешно покинула Россию

Громкое дело недели - процесс о вымогательстве, в котором подозревают коммерческого директора журналистки и светской львицы Ксении Собчак. Кирилл Суханов арестован, а вместе с ним и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.

На этом фоне сама Собчак спешно покинула Россию, в результате чего выяснилось, что у неё есть израильский паспорт.

Корреспондент "ТВ Центра" Татьяна Сидорова разбиралась в этой запутанной истории, где есть авантюризм, большие деньги и интересы сильных мира. А заодно выяснила, грозит ли что-нибудь теперь самой Ксении Собчак (смотрите видео).

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