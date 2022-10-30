Новогодний "Щелкунчик" в Большом: москвичи штурмуют кассы театра

Билетов не достать

Любители балета в эти дни штурмуют кассы Большого театра. Открылась продажа билетов на главный новогодний спектакль - легендарный "Щелкунчик".

Чтобы попасть в зрительный зал 31 декабря, нужно обладать либо сказочным везением, либо не менее сказочным терпением. Купить билет на официальном сайте почти невозможно, путь к кассам - тернист и долог.

Зато у перекупщиков - любой каприз за огромные деньги. Юлия Богоманшина выяснила - каких именно жертв иногда требует искусство (смотрите видео).

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