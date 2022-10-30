Путин выразил соболезнования народу Южной Кореи

В давке в Сеуле погибли десятки людей

Владимир Путин выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за гибели людей в давке в Сеуле. Текст телеграммы в адрес Юн Сок Ёлю опубликован на сайте Кремля.

Президент России попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Накануне в Сеуле отмечали Хэллоуин. На узких городских улицах возникла давка. Погибли не менее 150 человек, среди них – четыре россиянки. Различные травмы получили десятки гостей праздника. В Южной Корее объявлен национальный траур.

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