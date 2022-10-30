ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил работников автомобильного транспорта

14:17
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Праздник отмечается 30 октября

Сергей Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником. Мэр отметил, что московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы.
Собянин поздравил московских дорожников с праздником

Собянин поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Мэр пожелал транспортникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

На своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин написал, что город создаёт условия для развития отрасли, повышает привлекательность городского транспорта. Для этого закупаются современные автобусы, электробусы и трамваи; внедряются востребованные москвичами сервисы; строятся удобные и безопасные дороги.

День работника автомобильного и городского транспорта отмечается 30 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Электробусы
Электробусы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.