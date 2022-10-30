Собянин поздравил работников автомобильного транспорта

Праздник отмечается 30 октября

Сергей Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником. Мэр отметил, что московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы.

Собянин поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Мэр пожелал транспортникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

На своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин написал, что город создаёт условия для развития отрасли, повышает привлекательность городского транспорта. Для этого закупаются современные автобусы, электробусы и трамваи; внедряются востребованные москвичами сервисы; строятся удобные и безопасные дороги.

День работника автомобильного и городского транспорта отмечается 30 октября.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"