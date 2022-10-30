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Песков рассказал о красных линиях в валдайской речи Путина

14:42
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Запад не хочет их видеть

Запад должен увидеть красные линии, обозначенные российской стороной. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Россия-1" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На Западе признали обоснованность заявления Путина о "красных линиях"

Представитель Кремля подробно прокомментировал недавнюю речь Владимира Путина на Валдайском форуме. Песков подчеркнул, что неоднократное пояснение со стороны России красных линий, за которые нельзя переходить, связано с тем, что Запад убеждён в своей правоте.

По мнению пресс-секретаря, до Запада с первого раза не доходит, поэтому нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию, тем более если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом, как это было сделано в валдайской речи президента.

В целом Песков назвал выступление Владимира Путина на Валдайском форуме мировоззренческим. Оно объясняет подноготную тех процессов, которые сейчас происходят. Речь была адресована всему миру и она, конечно, вызовет много споров. Песков уверен, что в Вашингтоне её будут читать, перечитывать и анализировать.

"По крайней мере они понимают таким образом наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии и почему они образовались", - подытожил представитель Кремля.

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