Россия нанесла удар по центру спецподготовки ВСУ в Очакове

Именно там готовился теракт против Черноморского флота

Россия нанесла удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Российские войска также уничтожили узел связи в районе населённого пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов под Купянском и 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 189 районах проведения спецоперации.

Накануне, 29 октября Минобороны сообщало, что подготовкой теракта против Черноморского флота занимались британские специалисты, работающие в центре спецопераций в Очакове.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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