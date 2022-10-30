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Завершён первый этап реставрации Центрального дома журналиста в Москве

17:13
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Предстоит ещё много работы

Завершён первый этап реставрации Центрального дома журналиста на Никитском бульваре. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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Мэр напомнил, что легендарному зданию уже больше двух веков. Здесь бывал Александр Пушкин, читали стихи Есенин, Блок, Маяковский. В Домжуре, как его называют по старой привычке, и сейчас кипит активная культурная жизнь.

Реставраторы вернули исторический облик главного фасада дома, отреставрировали мраморный камин, лепной декор, паркет и стены в Каминном зале, элементы декора парадной лестницы. В вестибюле воссоздали мозаичный пол, отреставрировали хрустальные люстры.

Собянин пояснил, что впереди ещё много работы. Сейчас специалисты занимаются большим залом на втором этаже.

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