Дрон для атаки Черноморского флота могли запустить с борта сухогруза

Этого не исключили в Минобороны России

Один из морских беспилотников, которые 29 октября атаковали корабли Черноморского флота, мог быть выпущен с зерновоза, который двигался по безопасному коридору. Этого не исключили в Минобороны России.

В ведомстве сообщили, что со дна моря подняты обломки морских дронов, которые были запущены ВСУ по целям в Севастополе. Специалисты считали информацию с электронных носителей беспилотников и выяснили, что их запускали из Одессы.

Вместе с тем, координаты движения одного из морских дронов указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора в Чёрном море, сообщили российские военные. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске аппарата с борта одного из гражданских судов, перевозивших продовольствие.

В ночь на 29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот. Для этого были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

Позже Россия официально заявила, что временно приостанавливает своё участие в зерновой сделке, так как удару со стороны ВСУ подверглись корабли, участвующие в её реализации.

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