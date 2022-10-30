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Украинские диверсанты пытались высадиться в Энергодаре

17:42
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Уничтожен быстроходный катер ВСУ

Под Энергодаром уничтожен быстроходный катер ВСУ. Минувшей ночью украинские диверсанты предприняли очередную попытку прорваться к Запорожской АЭС.
Диверсанты напали на районный отдел внутренних дел в Херсоне

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ были подавлены ответным огнём российской артиллерии. Минобороны России показало видео уничтожения украинских диверсантов. На кадрах, снятых прибором ночного видения, показано, как украинский катер накрывают плотным огнём.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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