Генсек ООН ведёт переговоры по возвращению России в зерновую сделку

Москва приостановила участие в ней

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен вернуть Россию в зерновую сделку. Он пытается наладить контакты для того, чтобы добиться пересмотра Москвой решения о приостановке участия в сделке, сообщается в заявлении офиса Гутерриша.

Аналогичные переговоры ведёт турецкая сторона. В Анкаре сообщают, что есть некие оптимистические подвижки в этом вопросе. В свою очередь, НАТО призвала Россию пересмотреть своё решение о приостановке участия в зерновой сделке и срочно возобновить её. Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

29 октября в российском МИДе заявили, что зерновая сделка приостанавливается на неопределённый срок. Причиной такого шага была названа массированная атака на Черноморский флот, которую в ночь на 29 октября осуществили ВСУ при поддержке британских специалистов.

В тот же день о приостановке участия России в зерновой сделке заявили в Министерстве обороны. Там назвали атаку на военные объекты в Севастополе терактом.

В ночь на 29 октября ВСУ атаковали Черноморский флот. Для этого были задействованы девять воздушных дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Корабли Черноморского флота уничтожили все воздушные цели. Два морских беспилотника незначительно повредили тральщик "Иван Голубец" и боносетевое заграждение в бухте Южная.

22 июля российская сторона заключила зерновую сделку. Благодаря этому украинская сторона получила право на вывоз через Одессу своего зерна и другого продовольствия с гарантированной безопасностью.

Москва неоднократно критиковала реализацию сделки: по её мнению, против России сохраняются ограничения на экспорт, а украинское зерно вывозят не бедным странам, как было обещано. Кроме того, Россия не исключает, что зерновой коридор использовался для поставок взрывчатки для подрыва Крымского моста.

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