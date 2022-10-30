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Сильный ветер повалил деревья в Москве

18:35
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Коммунальные службы устраняют последствия

Штормовой ветер повалил в Москве несколько деревьев. Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в городе, коммунальщики распиливают и вывозят поваленные деревья, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Коммунальные службы Москвы готовятся к первому снегопаду

Ранее столичные власти сообщали, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. В ночь на 31 октября в Москве и области выпадет первый снег, его прирост может составить до одного сантиметра. До утра понедельника сохранится сильный ветер – до 20 метров в секунду.

Уже подготовлена спецтехника для проведения противогололёдной обработки и уборки дорог и тротуаров. Аварийные бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Известно, что для посещений закрыт Парк Горького, а в московских аэропортах отменены десятки рейсов. Москвичей просят соблюдать элементарные правила: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям не стоит совершать резких манёвров.

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