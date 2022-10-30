В США назвали условие для начала переговоров с Россией

Москва готова к диалогу

В США назвали условия для переговоров с Россией. Обозреватель влиятельного издания The National Interest Мэтью Мэй пишет, что в случае проигрыша демократов на промежуточных выборах в Конгресс Вашингтон будет готов к диалогу с Москвой.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти ранее дал понять, что его партия в случае получения большинства после выборов 8 ноября пересмотрит размеры помощи Украине или даже остановит её.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США может стать желание Вашингтона услышать Москву.

По мнению представителя Кремля, диалог Владимира Путина и Джо Байдена мог бы состояться, если бы США захотели вернуться к обсуждению гарантий безопасности, которые Москва предлагала рассмотреть в конце прошлого года.

Готовность России к переговорам с Западом подтвердил сегодня и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом министр пояснил, что Москва возобновит диалог в случае, если в адрес России прозвучат реалистичные предложения, основанные на принципах равноправия и уважения взаимных интересов.

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