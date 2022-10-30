ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США назвали условие для начала переговоров с Россией

19:48
  • воскресенье
  • 30 октября 2022

Москва готова к диалогу

В США назвали условия для переговоров с Россией. Обозреватель влиятельного издания The National Interest Мэтью Мэй пишет, что в случае проигрыша демократов на промежуточных выборах в Конгресс Вашингтон будет готов к диалогу с Москвой.
В Кремле сделали заявление о переговорах Путина и Байдена

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти ранее дал понять, что его партия в случае получения большинства после выборов 8 ноября пересмотрит размеры помощи Украине или даже остановит её.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что платформой для переговоров президентов России и США может стать желание Вашингтона услышать Москву.

По мнению представителя Кремля, диалог Владимира Путина и Джо Байдена мог бы состояться, если бы США захотели вернуться к обсуждению гарантий безопасности, которые Москва предлагала рассмотреть в конце прошлого года.

Готовность России к переговорам с Западом подтвердил сегодня и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом министр пояснил, что Москва возобновит диалог в случае, если в адрес России прозвучат реалистичные предложения, основанные на принципах равноправия и уважения взаимных интересов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаги России и США
Флаги России и США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.