Системы уничтожают военные объекты ВСУ

Наше оборонное ведомство опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня "Смерч", которые уничтожают военные объекты ВСУ.

На экипажи РСЗО возложены задачи по уничтожению особо важных военных объектов националистов, в том числе командные пункты, узлы связи, склады с вооружением и топливом.

Артиллеристы с ювелирной точностью поражают цели на расстоянии в десятки километров. После выпуска ракет расчёты оперативно меняют позиции, чтобы избежать попадания под ответный огонь украинских радикалов, а также для заправки техники и пополнения боезапаса.

Также наше оборонное ведомство обнародовало кадры командой работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28. В ходе вылета пилоты армейской авиации выпустили ракеты по объектам националистов. Уничтожены пункт управления и бронетехника ВСУ. Надёжные боевые машины не только успешно поражают цели, но и защищают жизни и здоровье экипажа.

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