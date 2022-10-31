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НОВОСТИ

Представлены новые герои спецоперации

08:44
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Они проявили мужество

Информация о подвигах наших военных, которые с мужеством и честью выполняют свой воинский долг в ходе спецоперации.

Гвардии старший сержант Вячеслав Шибикин обнаружил группу диверсантов ВСУ, которые готовили нападение на российских артиллеристов. Заняв круговую оборону, наши военнослужащие отбили атаку, обратив противника в бегство. В ходе боестолкновения сержант Шибикин точным огнём лично уничтожил троих боевиков.

Ефрейтор Владимир Лотов под непрерывным миномётным обстрелом националистов сумел отремонтировать повреждённую линию связи. Благодаря этому военные смогли оперативно передавать артиллеристам координаты неонацистов для нанесения точных ударов по их позициям.

Младший сержант Эдуард Кубченко, действуя в составе реактивного артиллерийского дивизиона, прикрывал наступающие российские подразделения. Попав под плотный обстрел с позиций радикалов, Эдуард продолжил наносить точные удары по объектам ВСУ и в результате уничтожил ангар с военной техникой, 6 автомобилей и до 15 националистов.

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