Стали известны результаты президентских выборов в Бразилии

Победил Лула да Сильва

В Бразилии объявлены результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Лула да Сильва - уже дважды бывший главой государства, сообщает "ТВ Центр".

За него отдали голоса более 50% избирателей. У его оппонента - действующего президента Жаира Болсанару - чуть более 49%, что в пересчете на голоса избирателей примерно на два миллиона меньше.

Всего в воскресном голосовании приняли участие более 118 миллионов человек. Эта уже третья победа Лулы да Силва на выборах президента крупнейшей южноамериканской страны. Он возглавлял Бразилию в начале и середине двухтысячных годов и запомнился проведением успешных социально-экономических реформ. В этот раз ему предстоит руководить государством до 2027 года.

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