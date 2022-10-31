ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Латвии сносят памятник советским солдатам

08:54
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Это происходит в городе Даугавпилс

Политики в Прибалтике не оставляют попыток уничтожить память о Великой Отечественной войне. В городе Даугавпилс минувшей ночью начался снос монумента в сквере Славы.

В правительстве Латвии решили приравнять памятники, установленные у воинских кладбищ, к объектам, "прославляющими тоталитарные режимы". Против сноса выступили власти Даугавпилса, но Конституционный суд отказался удовлетворить обращение администрации и приостановить демонтаж.

Кроме того, памятник находится под защитой Комитета по правам человека ООН. Все последние дни неравнодушные жители города несли к монументу цветы, но власти страны их мнение в расчет, конечно, не приняли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Снос памятника
Снос памятника
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.