В Латвии сносят памятник советским солдатам

Это происходит в городе Даугавпилс

Политики в Прибалтике не оставляют попыток уничтожить память о Великой Отечественной войне. В городе Даугавпилс минувшей ночью начался снос монумента в сквере Славы.

В правительстве Латвии решили приравнять памятники, установленные у воинских кладбищ, к объектам, "прославляющими тоталитарные режимы". Против сноса выступили власти Даугавпилса, но Конституционный суд отказался удовлетворить обращение администрации и приостановить демонтаж.

Кроме того, памятник находится под защитой Комитета по правам человека ООН. Все последние дни неравнодушные жители города несли к монументу цветы, но власти страны их мнение в расчет, конечно, не приняли.

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