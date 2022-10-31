Киев и Стамбул согласовали отправку еще 2 кораблей с зерном

Россия вышла из зерновой сделки и за безопасность грузов не отвечает

Украина, Турция и ООН согласовали план движения еще двух судов в Черном море. Таким образом, всего за минувший день утвержден график движения 16 судов по морскому гуманитарному коридору.

Как сообщили в Совместном координационном центре в Стамбуле, Россию уже оповестили о принятом решении. Уточняется, что 12 кораблей проследуют из портов Украины, еще четыре ― в них. При этом, по данным СКЦ, шесть судов уже вышли из Украины, но еще не вошли в гуманитарный коридор. Всего же в портах страны и примыкающих акваториях разрешения на движение ждет 21 корабль с грузом 700 тысяч тонн зерна, передает РИА Новости.

В Минобороны России 29 октября заявили, что Москва приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки киевских властей на корабли Черноморского флота в Севастополе. Представители российской стороны подчеркивали, что принятые без нее решения Россию ни к чему не обязывают и безопасность кораблей она гарантировать не может.

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