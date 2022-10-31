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В союзных войсках рассказали об украинских "зомби"

08:42
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Диверсанты ВСУ под воздействием препаратов не чувствуют ранений

Засланные ВСУ диверсанты действуют как зомби, они отправляются на задание под воздействием сильнодействующих препаратов. Боевики продолжают двигаться даже после прямых попаданий, рассказал российский военнослужащий с позывным "Крым".

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"То есть мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби какие-то. Что-то они употребляют, под какими-то препаратами", ― сообщил военнослужащий агентству РИА Новости. По его словам, раненые украинцы с улыбкой продолжали идти дальше.

Ранее пленные украинские солдаты рассказали, что бойцов ВСУ отправляют на фронт после всего месяца обучения, большинство не успевает приобрести необходимые навыки. На поле боя командование не присылает подкреплений, не эвакуирует бойцов, что приводит к большим потерям. Многие украинские солдаты чувствуют, что их бросают на убой.

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