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Путин поздравил Лулу да Силву с избранием президентом Бразилии

09:08
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Да Силва во втором туре победил действующего президента Болсонару

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах главы государства в Бразилии. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества.

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"Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2011 годы. Во втором туре нынешних выборов главы бразильского государства он обошел действующего президента Жаира Болсонару с результатом 50,9% голосов. Да Силва займет высший государственный пост в Бразилии на период 2023-2027 годов.

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