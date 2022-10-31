Путин поздравил Лулу да Силву с избранием президентом Бразилии

Да Силва во втором туре победил действующего президента Болсонару

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах главы государства в Бразилии. Российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества.

"Уважаемый господин Лула, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2011 годы. Во втором туре нынешних выборов главы бразильского государства он обошел действующего президента Жаира Болсонару с результатом 50,9% голосов. Да Силва займет высший государственный пост в Бразилии на период 2023-2027 годов.

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