Первый снег привел к массовым ДТП в российских городах

Резко наступившая зима вызвала коллапс не только на дорогах

Зима пришла сразу в несколько регионов страны. Москву накрыл сильный снегопад. Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Плохая видимость на дорогах, местами - гололедица. В столице произошло сразу несколько массовых ДТП. Похожая ситуация и в Алтайском крае, Амурской и Свердловской областях. А под Челябинском на трассе перевернулся пассажирский автобус.

Первый снег сразу в нескольких регионах. А с ним и гололед на дорогах. Под Челябинском перевернулся пассажирский автобус. 22 вахтовика из Костаная не доехали до Екатеринбурга. 13 получили травмы. По предварительной версии, водитель в снегопад не справился с управлением. Так же, как и в Алтайском крае. Автобус слетел в кювет с заснеженной трассы. Пострадали 2 человека.

Парализовано движение в Амурской области. На скользкой трассе легковой автомобиль вылетел прямо под колеса грузовика. Массовое ДТП из-за гололеда случилось в Москве. На Рябиновой улице накануне вечером столкнулись больше 50 машин, мотоцикл и автобус. Пострадали два человека. Их госпитализировали. Чтобы как-то растащить эту пробку, движение в сторону Мичуринского проспекта пришлось полностью перекрыть.

Утром на внутренней стороне 44-го километра МКАДа грузовик на скользкой дороге решил совершить резкий маневр, после чего перевернулся. А на внешней стороне 68-го в ДТП по той же причине попали грузовики и легковушки. Пострадавших нет. Из-за погодных условий в Москве автомобилистов попросили воздержаться от поездок на летней резине.

Из-за резко наступившей зимы коллапс не только на дорогах. Более 30 рейсов задержали или отменили в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме, но самолеты отправляются позже из-за прохождения обязательной противообледенительной обработки.

В Москве - арктическое вторжение и резкое понижение температуры до минусовых значений. Ливни сменились зарядами снега, и впервые в этом сезоне на улицах столицы образовался снежный покров. Местами до трех сантиметров. Правда, местами он уже успел растаять.

В течение предстоящей рабочей подморозит не только в столице, но и в Московской, Архангельской, Орловской в других областях европейской части России. Ночью температуры будут опускаться до минус пяти. Зима уже наступила.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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