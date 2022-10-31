ВСУ обстреливают мирные районы городов из западного оружия

Российские военные ответными ударами уничтожают технику противника

Киевские боевики выпустили десятки снарядов по Донецку и пригородам. В результате обстрела села в Горловском районе погибла женщина. Повреждён газопровод и два жилых дома. Разрушения и в Ясиноватой. Также ВСУ атаковали Луганскую республику. Снаряды попали в гостиницу в Алчевске. Мирный житель пропал без вести.

Последствия чудовищной силы взрыва. Из стены жилого дома выбит кусок кирпичной кладки размером с окно. Разрушены коммуникации. А после возникшего на третьем этаже пожара в комнатах остались лишь обугленные фрагменты мебели.

В этом микрорайоне Ясиноватой, куда пришелся удар из РСЗО "Град", нет военных объектов Донецкой республики. Повреждения получили многоквартирный дом, детский сад и поликлиника.

Всего за сутки ВСУ 22 раза обстреливали территорию Донецкой республики. В Горловке погибла женщина, еще один мирный житель ранен. А в Луганской республике националисты нанесли удары из американских установок "Хаймарс" по Сватово и Алчевску. Один человек числится пропавшим без вести – его пытаются найти спасатели.

"В 5:33 утра украинские националисты вновь нанесли удар по мирному городу Алчевску. Разрушили гостиницу "Металлург". Абсолютно гражданская инфраструктура. Никаких военных объектов здесь нет. Спальный район города", - сообщил Альберт Апшев, глава администрации Алчевска.

Вне городской черты работают российские расчеты реактивных систем залпового огня "Смерч". И цели у них гражданскими не бывают. На этот раз, по данным разведки, подразделения ВСУ сосредоточили военную технику, вооружение и боеприпасы для снабжения своей группировки. Наши военные выполняют задачу в ночное время – значит, повышенное внимание светомаскировке. Даже на предельной дальности расчеты накрывают цель часто ювелирной точностью. При наведении ракетчики обязательно учитывают погодные условия – температуру, направление и силу ветра, давление.

В выходные на Южно-Донецком направлении российские военные в ходе наступления овладели несколькими опорными пунктами и заняли господствующие высоты. Штурмовые отряды продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР, сообщают в российском Минобороны.

На счету только этого экипажа ударного вертолета Ка-52 – его называют "Аллигатором" - 21 уничтоженный танк ВСУ. В арсенале боевой машины управляемые и неуправляемые ракеты. Новое задание – ликвидировать укрепленные пункты националистов.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях противник пытался вести наступление. Только на одном участке фронта ВСУ бросили в бой две батальонных тактических группы, усиленные иностранными наёмниками. Но ударами авиации и огнем артиллерии националисты отброшены на исходные рубежи. Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и боевиков.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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