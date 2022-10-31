"Логистический кошмар": отставной офицер НАТО рассказал о ситуации в ВСУ

В некоторых странах Запада наступает усталость от разговоров об Украине

Наплевательское отношение к мнению собственных граждан, игнорирование доводов оппонентов и применение двойных стандартов в политике стало уже фирменной чертой западного истеблишмента. Так, не дожидаясь заседания Совбеза ООН, которое Россия запросила в связи с атакой на корабли Черноморского флота, Вашингтон совместно с Киевом и Анкарой договорились о возобновлении вывоза зерна из украинских портов, вопреки запрету Москвы.

Тройной тулуп. Украина, Турция и ООН решили провести конвой "с зерном". В сообщении, которое передает Совместный координационный центр в Стамбуле, говорится, что Кремль о принятом решении собираются оповестить. После атаки беспилотников на Севастополь Москва приостановила участие в зерновой сделке. В свою очередь, Запад твердит одно и то же – якобы это опять Россия и опять сама себя обстреляла. И призывают Москву срочно отменить свое решение. Но, по данным нашего Минобороны, подготовка теракта велась под руководством британских специалистов. Об этом говорят и представители российских посольств на Западе.

Спланированная провокация в очередной раз показала, кто кукловод, а кто Буратино. И сейчас продолжает подражать своим западным кураторам – заявляя, что никакого обстрела кораблей и не было.

Впрочем, паранойя или, как выразились в Киеве, обострение, сейчас как раз у украинских политиков. В интервью немецкой прессе глава офиса президента Зеленского снова требует вооружения. И заявляет – за танки и бронетранспортеры Украина готова заплатить любую цену. Так как денег у Киева нет, платят жизнями своего населения. И оружие идет нескончаемым потоком. Отставной офицер НАТО в своей статье рассказывает, что арсенал ВСУ сейчас состоит из "мешанины различных орудий", начиная с советских гаубиц и заканчивая американскими установками M777:

"Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар".

Впрочем, на Западе готовы отдать последнюю рубашку, лишь бы война на Украине продолжалась - бывший итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони делает свои прогнозы:

"Возможно, если в какой-то момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление разрушенных войной городов, в таком случае Зеленский, пожалуй, мог бы согласиться сесть за стол для переговоров".

Впрочем, в некоторых странах постепенно наступает усталость от разговоров о войне. Высокие счета за электричество и отопление приходят рядовым немцам, предприниматели вынуждены закрывать бизнес. И до войны на Украине многим нет и дела, считает культуролог Натали Вайденфельд. И как раз сейчас стоит поговорить о том, что же привело к этому конфликту? Но ее оппоненты, кажется, не рады такому повороту событий.

Когнитивные способности американского президента вызывают обеспокоенность в политических кругах и даже в Демократической партии. А ведущие телеканалы предсказывают его программе крутое пике.

"Он не сосредоточен, он не энергичен, часто уставший… Это видят все. Члены его собственной партии держат его на расстоянии вытянутой руки. Ему практически не позволяют выступать на публике и общаться от своего лица. Его президентский срок уже сходит на нет", - заявил журналист Fox News Стюарт Варни.

Почти все рейтинговые агентства приводят цифры в пользу республиканцев. Накануне промежуточных выборов в Конгресс 79% избирателей считают, что ситуация в США вышла из-под контроля. Не смог помочь Байдену и бывший президент Барак Обама. В Детройте во время речи в поддержку своего коллеги-демократа толпа Обаму освистала.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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