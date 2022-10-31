Маск в прямом эфире уволил сотрудницу Twitter

Предприниматель принял ряд кадровых решений

Увольнение в прямом эфире. Новый владелец компании "Твиттер" миллиардер Илон Маск приступил к жестким кадровым решениям в руководстве социальной сети.

Одним из первых под удар эксцентричного предпринимателя попала руководитель отдела цензуры Виджая Гадде. Именно в ее ведении было решение таких вопросов, как блокировка неугодных аккаунтов. Так, в свое время возможности высказываться на онлайн-площадке был лишен экс-президент США Дональд Трамп, напоминает "ТВ Центр".

И вот теперь забанена оказалась сама Гадде. Причем, узнала она об этом в ходе беседы с Маском, которая транслировалась в сети интернет. После заявления бизнесмена в прямом эфире Гадде сразу же сняла наушники и покинула студию, в которой воцарилось молчание.

Сам же Маск, судя по кадрам, также был немного потрясен своим эмоциональным поступком. Впрочем, о том, что компанию ждут масштабные сокращения и перестановки, бизнесмен говорил еще до завершения покупки "Твиттера".

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