ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Маск в прямом эфире уволил сотрудницу Twitter

11:50
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Предприниматель принял ряд кадровых решений

Увольнение в прямом эфире. Новый владелец компании "Твиттер" миллиардер Илон Маск приступил к жестким кадровым решениям в руководстве социальной сети.
Маск снял блокировку с аккаунта Канье Уэста в Twitter

Одним из первых под удар эксцентричного предпринимателя попала руководитель отдела цензуры Виджая Гадде. Именно в ее ведении было решение таких вопросов, как блокировка неугодных аккаунтов. Так, в свое время возможности высказываться на онлайн-площадке был лишен экс-президент США Дональд Трамп, напоминает "ТВ Центр".

И вот теперь забанена оказалась сама Гадде. Причем, узнала она об этом в ходе беседы с Маском, которая транслировалась в сети интернет. После заявления бизнесмена в прямом эфире Гадде сразу же сняла наушники и покинула студию, в которой воцарилось молчание.

Сам же Маск, судя по кадрам, также был немного потрясен своим эмоциональным поступком. Впрочем, о том, что компанию ждут масштабные сокращения и перестановки, бизнесмен говорил еще до завершения покупки "Твиттера".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Илон Маск
Илон Маск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.