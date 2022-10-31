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Путин выразил соболезнования властям Индии после обрушения моста

11:49
  • понедельник
  • 31 октября 2022

В результате ЧП погибли более 140 человек

Владимир Путин направил соболезнования президенту и премьер-министру Индии в связи с гибелью граждан при обрушении вантового моста на западе страны. По последним данным, жертвами трагедии стали более 140 человек. В том числе женщины и дети. Десятки - в больницах.
Десятки человек погибли при обрушении моста в Индии

ЧП произошло накануне вечером. На переправе находились около 500 человек. Они наблюдали за фестивалем огней. Перед самым обрушением несколько зрителей начали раскачивать мост. Крепления не выдержали и люди рухнули в воду. Пытались схватиться за обломки и оборванные провода, но мешало сильное течение. Мост открыли всего несколько дней назад после ремонта.

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