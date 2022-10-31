Число случаев COVID-19 в мире превысило 630 миллионов

Лидируют по числу заболевших все так же США

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 630 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом в мире приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной экспертами на утро 31 октября, подтверждено 630 079 498 случаев заражения COVID-19 с начала пандемии. Скончались 6 588 798 пациентов с коронавирусом.

В Соединенных Штатах зафиксировано самое большое число заболевших - 97 450 639. На втором месте Индия с показателем 44 653 592 случая заражения. Далее следуют Франция, Бразилия и Германия, где за время пандемии выявлено от 34 миллионов до 36 миллионов заболевших коронавирусом, сообщает сайт университета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"