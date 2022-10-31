Взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Власти сообщают об ударах по объектам критической инфраструктуры

Взрывы гремят в Киеве и Харькове. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Во многих частях украинской столицы отключилось энергоснабжение. По данным местных властей, в Вышгородском районе было слышно по меньшей мере пять взрывов, над городом поднимаются столбы дыма.

Без света остались и многие районы Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил о двух "прилетах" по городу, удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.

"В Харькове сообщают о звуках взрывов. В части города исчез свет. Удары по городу подтверждает глава областной военной администрации Олег Синегубов", - приводит РИА Новости сообщения местных СМИ.

Харьковский метрополитен не работает. Как сообщается, движение поездов остановлено по техническим причинам.

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