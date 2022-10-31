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В России при подключении соцобъектов к интернету похитили более 40 млн

10:28
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Подозреваемые задержаны

Сотрудники СК и ФСБ задержали в Челябинской области задержали трех подозреваемых в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на подключение соцобъектов к интернету в Челябинской области.

Как уточнили в ЦОС ФСБ, деньги были выделены в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Преступники, действуя в сговоре, внесли заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как уточнили в Следственном комитете, по месту жительства и работы фигурантов изъята часть похищенных денег – более 10 миллионов рублей.

"Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, однако по решению суда фигуранты уголовного дела помещены под домашний арест", - говорится в сообщении СК.

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