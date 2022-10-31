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Девять человек пострадали в массовых ДТП на западе Москвы

10:26
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Причиной аварий стал сильный гололед

Девять человек, в том числе один ребенок пострадали в массовых ДТП на западе Москвы. Причиной аварий с участием не менее 70 автомобилей стал сильный гололед.

Автобус спровоцировал массовое ДТП на западе Москвы
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"По уточненным данным, на съезде с Рябиновой улицы на Кутузовский проспект столкнулись 49 автомашин, пострадали четверо, в том числе один ребенок", - приводит РИА Новости комментарий представителя экстренных служб.

Кроме того, девять легковых машин столкнулись утром 31 октября на западе МКАД. По предварительной информации, пострадали два человека. Еще три человека пострадали в аварии с участием 14 автомобилей на Рублевском шоссе возле Осеннего бульвара.

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