Кличко пожаловался на отсутствие света и воды в Киеве

Повреждены объекты критической инфраструктуры

Некоторые районы Киева остались без воды. Украинская столица частично обесточена, сообщил киевский мэр Виталий Кличко.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", - написал Кличко в Telegram.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Киевской области и Харькове. Украинские СМИ сообщали о проблемах энергоснабжения, харьковское метро остановлено.

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