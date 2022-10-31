Киевский режим - это не про демократию

Страны Запада лицемерят, когда пишут о защите демократических ценностей на Украине.

Киевский режим далек от демократии, поскольку в стране подавлены все оппозиционное силы и СМИ, написал журналист Рич Бердан в статье для бельгийского портала Modern Diplomacy.

"Мы знаем, что когда запрещают политические партии, то вскоре следует подчинение прессы и социальных медиа, и от демократии ничего не остается. Мы видели, как это происходило в прошлом веке в Европе. Именно это происходит сейчас на Украине", - приводит его слова РИА Новости.

Запад продолжает вливать миллиарды денег налогоплательщиков в Украину якобы для "сохранения демократических ценностей в мире", хотя должен был выступить против недемократического захвата власти.

"Неужели мы должны игнорировать доказательства, верить тому, что нам говорят, и стать покорными гражданами, не желающими задавать вопросы о том, почему недемократический режим Зеленского продолжает получать миллиарды долларов на вооружение для ведения этой войны?", - задался вопросом Бердан.

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