Офис Зеленского объявил об экстренных отключениях электроэнергии

Это касается всей территории Украины

Повреждения объектов критической инфраструктуры вынудило украинские власти объявить об экстренных отключениях электроснабжения по всей стране. Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии... Службы работают над ликвидацией последствий", - написал Тимошенко в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена утром 31 октября на всей территории Украины. Как сообщается, удары ВКС России нанесены сразу по нескольким гидроэлектростанциям. По предварительным данным, поражены объекты на ДнепроГЭС, Южноднестровской ГЭС, Каневской и Кременчугской ГЭС. Остановлено метро в Харькове. Обесточена часть железнодорожных веток, на маршрутах используются тепловозы.

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