В России за сутки госпитализирован 491 человек с коронавирусом

Скончался 71 пациент

За сутки в России госпитализирован 491 заболевший коронавирусом. Об этом в понедельник, 31 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксирован 5781 новый случай заражения. Выздоровели за сутки 7073 человека, скончался 71 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 579 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 85. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 398 человек, в Московской области – 141.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21429506 случаев заболевания, зарегистрировано 390175 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"