В России нашли "противоядие" от санкций

Страна научилась работать в условиях ограничений

Министерства финансов России выработало целый комплекс мер реагирования на сложную ситуацию, в том числе на санкции.

Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в документальном фильме о становлении отечественной финансовой системы "История финансов России". По его словам, наша страна научилась выстраивать экономику и финансы в условиях жестких ограничений.

"Уже есть определенные рецепты работы в таких ограничениях <…> Научились уже реагировать на те ограничения, с которыми нам приходится жить. Нашли противоядие против этих санкций", - заметил Силуанов (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе правительство одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Силуанов ранее заявил, что устойчивый и сбалансированный бюджет, позволяющий обеспечивать устойчивость макроэкономической ситуации за счет взвешенной и продуманной финансово-бюджетной политики, является важной составляющей финансового суверенитета государства.

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