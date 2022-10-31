Вместо дома в Иркутске, на который упал истребитель, устнановят памятник

Идет снос здания

На месте падения самолета Су-30 в Иркутске организуют памятное место.

После сноса разрушенного дома Иркутский авиазавод планирует выкупить землю и сделать это место памятным.

"Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить", - написал губернатор региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

Самолет Су-30 упал на частный дом вечером 23 октября. Жильцы не пострадали – в момент катастрофы их не было дома. В крушении Су-30 погибли два пилота - заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

В качестве основных версий причин крушения рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования. Черные ящики доставили для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах. Расследование дела продолжается.

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