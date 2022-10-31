ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко поручил выплачивать долги Западу в белорусских рублях

12:06
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Белоруссия – надежный плательщик

Белоруссия готова выплачивать долги западным странам. Выплаты по госдолгу Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях, заявил президент Белоруссии. Вопрос погашения государственного долга обсуждался на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром страны Романом Головченко.

Лукашенко похвалил устойчивость белорусской экономики
"Ну кому хочется сегодня помереть": Лукашенко о Третьей мировой

"Они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул: поручение должно быть исполнено, невзирая на отказ западных контрагентов от такой схемы. Белоруссия – надежный плательщик. Долг перед Западом невелик, остается, чтобы он созрел до того, чтобы принять оплату по предложенной Минском схеме, передает БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.