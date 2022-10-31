Лукашенко поручил выплачивать долги Западу в белорусских рублях

Белоруссия – надежный плательщик

Белоруссия готова выплачивать долги западным странам. Выплаты по госдолгу Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях, заявил президент Белоруссии. Вопрос погашения государственного долга обсуждался на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром страны Романом Головченко.

"Они отказались принимать валюту из Беларуси. Хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль. Они тоже отказались. Поэтому было мое поручение, что по долгам надо платить, но в белорусских рублях мы на отдельные счета зачисляем эти платежи", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул: поручение должно быть исполнено, невзирая на отказ западных контрагентов от такой схемы. Белоруссия – надежный плательщик. Долг перед Западом невелик, остается, чтобы он созрел до того, чтобы принять оплату по предложенной Минском схеме, передает БелТА.

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