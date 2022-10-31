Новосибирский депутат сбил ребенка и бросил его на дороге

Он признал свою вину

В Новосибирской области сбившего шестилетнего мальчика депутата арестовали на 11 суток.

Инцидент произошел вечером 30 октября в Татарске. Депутат от партии "Единая Россия" совета депутатов Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов за рулем автомобиля Toyota RAV4 наехал на ребенка во дворовой территории многоквартирного дома, передает ТАСС.

67-летний депутат вышел из машины, немного постоял возле ребенка, а затем покинул место ДТП. По словам матери ребенка, мальчик сам добрался до дома – ему помог соседский ребенок, который увидел ДТП через окно. Увидев сына в крови, мать пострадавшего вызвала скорую помощь.

Мальчик в тяжелом состоянии, его перевели в реанимацию, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Мамонтова исключили из рядов "Единой России". По факту происшествия сотрудниками органов внутренних дел возбуждено два административных дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оставление в опасности". По данным прокуратуры, депутат признал свою вину. Освидетельствование установило, что в момент аварии он был трезв.

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