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Москвичам пообещали комфортную погоду в праздничные дни

12:35
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Атмосферное давление существенно вырастет

Самым ненастным днем на наступившей неделе будет понедельник. 31 октября местами еще возможен небольшой снег, довольно ветрено. Однако погода улучшится к выходным, пообещала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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"Атмосферное давление будет существенно расти. Погоду будет определять антициклон, мы будем находиться вблизи его центра. Ветер ослабеет, и даже та невысокая положительная температура, она будет восприниматься довольно комфортно, тем более что дороги подсохнут, осадков не ожидается", - цитирует синоптика РИА Новости.

К концу рабочей недели и в начале праздничных дней ночи будут ясные, без осадков, поэтому с более низкой температурой – минус 1-3 градуса. Такая слабоотрицательная температура сохранится и 4, и 5 ноября. Однако дневная температура останется в пределах +1-3 градусов – так что в праздничные дни, 4-5 ноября, погода будет вполне комфортная для отдыха.

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