Коммунальщики ликвидировали последствия снегопада в Москве

Зафиксировано множество ДТП

В Москве в понедельник образовался временный снежный покров. В районе Балчуга он составил один сантиметр, а в Тушино все пять. Коммунальщики оперативно навели порядок в районе пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы. Полной неожиданностью непогода стала для автомобилистов. Только на Рябиновой улице столкнулись порядка 50 машин. Водителей вновь убедительно призывают сменить летнюю резину на зимнюю.

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой

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