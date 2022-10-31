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Коммунальщики ликвидировали последствия снегопада в Москве

15:00
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Зафиксировано множество ДТП

В Москве в понедельник образовался временный снежный покров. В районе Балчуга он составил один сантиметр, а в Тушино все пять. Коммунальщики оперативно навели порядок в районе пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам соцсферы. Полной неожиданностью непогода стала для автомобилистов. Только на Рябиновой улице столкнулись порядка 50 машин. Водителей вновь убедительно призывают сменить летнюю резину на зимнюю.

Подробнее – в репортаже Натальи Тарасовой

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