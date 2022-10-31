Собянин: до конца года планируется завершить работы на "Варшавской" и "Каширской"

Каховская ветка вскоре полностью войдёт в состав Большой кольцевой линии метро

Строительная готовность Большой кольцевой линии метро составляет уже 96 процентов. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

В состав БКЛ полностью войдет и бывшая Каховская ветка. В прошлом году там была завершена реконструкция станции "Каховская", а до конца этого года планируют доделать "Варшавскую" и "Каширскую". На последней уже закончили облицовку платформы, а также западный вестибюль, причем как внутри, так и снаружи.

На 50 процентов выполнены работы по монтажу инженерных систем, а также систем жизнеобеспечения станции, в том числе дымоудаление, пожарная сигнализация, электроснабжение.

"Полвека назад сама платформенная часть состояла из сборной конструкции, сегодня эти плиты уже практически пришли в негодность, пришлось поменять, сделали монолитные перекрытия, естественно облицевав это всё, расширили вестибюли, с точки зрения комфорта для пассажиров. А так, в основном, облики оставили те же, всех трех станций, которые на сегодняшний момент и были в составе той линии", - рассказал Сергей Жуков, генеральный директор "Мосметрострой".

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