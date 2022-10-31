Сложнейший объект: как реставрировали памятник Минину и Пожарскому

В ближайшее время его откроют

На Красной площади завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому. Спустя почти 2 года народных героев вновь можно увидеть без строительных лесов и ограждений. Восстанавливать монумент надо было срочно. Вот только перевозку он мог бы и не пережить и мастерскую решили сделать прямо у подножия.

Оковы пали. И памятник, освободившись от нескольких ярусов строительных лесов и защитной сетки, предстал во всей красе. Впервые за два года. Обыватель, конечно, изменений не заметит. А значит, сделает самый важный комплимент реставраторам.

"Самая лучшая реставрация - незаметная реставрация", - отметил Алексей Жданов, главный архитектор проекта реставрации.

Так и есть! О работе, проделанной за два года, специалисты, наверное, напишут сотни научных трудов. Ведь многое, что сделано в процессе масштабной и комплексной реставрации - а она, к слову, за 200 лет проводилась впервые - было уникальным. Например, организация мастерской здесь же - у подножия памятника - на Красной площади.

"Решили никуда не перевозить памятник, а делать павильон на месте. Потому что техническое состояние самой скульптурной композиции было предкритическим", - рассказал Алексей Жданов.

Транспортировку памятник бы не выдержал. А заглянуть внутрь было просто необходимо. Да и саму скульптурную композицию, как и постамент, нужно было спасать, не сходя с места. Процесс, только законченный, все его участники вспоминают с ностальгией.

"Был очень трогательный момент, когда мы все опасались и боялись, когда памятник, вес которого 800 тонн, отделился от постамента и вставал на рабочий стол. Но вся работа была выполнена. Спасибо мастерам за их руки прекрасные", - заявил Алексей Левыкин, директор Государственного исторического музея.

Объект - сложнейший и ответственный. Еще бы, памятник Минину и Пожарскому - визитная карточка нашей страны. Проект реставрации готовили полтора года. И работали в любую погоду. Первые обследования - при температуре -20. На месте трудились свыше 50 рабочих различного профиля. Ознакомившись с результатами реставрационных работ, Татьяна Голикова объявила об их завершении:

"Мне кажется, это событие займет очень достойное место в связи времён. Я хотела бы поблагодарить Исторический музей. Министерство культуры, социально ориентированный бизнес за то, что сюда были вложены соответствующие средства".

В 2018 году Исторический музей объявил сбор средств на реставрацию первого в России монумента, посвященного подвигу российского народа - памятнику Минину и Пожарскому. Жертвователями стали сотни россиян, граждане СНГ, банк, недостающие средства добавило Министерство культуры. Общий бюджет проведённых работ - 47,5 миллиона рублей.

"Хочу сказать огромные слова благодарности всем нашим реставраторам, всей команде Исторического музея. Это сложнейший объект", - заявила министр культуры Ольга Любимова.

Больше всего было проблем с коррозией - внутри фигур находилось более 500 килограммов формовочной массы. Все отверстия, связанные с коррозийными процессами и производственным браком, допущенным при изготовлении, устранены. Раскрыта патина.

"Мы не имели права нарушать художественную оболочку памятника. И поэтому использовали те технологические отверстия, которые образовались", - рассказал Павел Котельников, автор проекта реставрации памятника Минину и Пожарскому.

Последним аккордом было золочение букв памятной надписи на постаменте. Ожидается, что открытие памятника Минину и Пожарскому на Красной площади состоится в День народного единства.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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