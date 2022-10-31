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На сцене МХТ показали "Поколение Маугли"

15:11
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Это благотворительный проект

На сцене МХТ впервые показали "Поколение Маугли". Спектакль, созданный Константином Хабенским, шёл на многих сценах, но теперь наконец вошёл в репертуар Московского художественного. Постановка необычна. Большинство актёров - совсем юные дарования. Но, главное, проект - благотворительный, и каждый купленный билет - эта реальная помощь тяжелобольным людям.

"Поколение Маугли" - спектакль-путешественник. Созданный Константином Хабенским на фестивале творческих студий, с 2014-го он с успехом шёл на разных сценах, в разных городах. И, наконец, обрёл дом - Московский художественный. Юные актёры не могут поверить в своё счастье.

Зато актёры Московского художественного с упоением участвуют в постановке. Всё-таки 130 героев на сцене. Большинство им в дети годится.

"Поколение Маугли" - проект благотворительный. Билеты на него раскупаются быстро, а все деньги от продажи идут в помощь детям с опухолью мозга. И то, что этот спектакль стал репертуарным, редкое событие.

"Это должен быть такой мостик между ребятами, у которых, слава Богу, всё в порядке, и их же ровесниками, которые оказались в сложной ситуации с точки зрения здоровья", - отметил Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, режиссёр спектакля.

Этот мостик оказался спасительным кругом. Для десятков людей, которым подарили жизнь, помогли выздороветь. И показали "Поколение Маугли".

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
Спектакль "Поколение Маугли"
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