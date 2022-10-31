На сцене МХТ показали "Поколение Маугли"

Это благотворительный проект

На сцене МХТ впервые показали "Поколение Маугли". Спектакль, созданный Константином Хабенским, шёл на многих сценах, но теперь наконец вошёл в репертуар Московского художественного. Постановка необычна. Большинство актёров - совсем юные дарования. Но, главное, проект - благотворительный, и каждый купленный билет - эта реальная помощь тяжелобольным людям.

"Поколение Маугли" - спектакль-путешественник. Созданный Константином Хабенским на фестивале творческих студий, с 2014-го он с успехом шёл на разных сценах, в разных городах. И, наконец, обрёл дом - Московский художественный. Юные актёры не могут поверить в своё счастье.

Зато актёры Московского художественного с упоением участвуют в постановке. Всё-таки 130 героев на сцене. Большинство им в дети годится.

"Поколение Маугли" - проект благотворительный. Билеты на него раскупаются быстро, а все деньги от продажи идут в помощь детям с опухолью мозга. И то, что этот спектакль стал репертуарным, редкое событие.

"Это должен быть такой мостик между ребятами, у которых, слава Богу, всё в порядке, и их же ровесниками, которые оказались в сложной ситуации с точки зрения здоровья", - отметил Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ им. А.П. Чехова, режиссёр спектакля.

Этот мостик оказался спасительным кругом. Для десятков людей, которым подарили жизнь, помогли выздороветь. И показали "Поколение Маугли".

Подробнее – в репортаже Ольги Стрельцовой

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