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В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

13:13
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Пострадавших нет

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракета упала на территории Молдавии.
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Инцидент произошел в понедельник, 31 октября, на окраине села Наславч, которое находится на границе с Винницкой областью Украины.

"На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов", - сообщается в Telegram-канале МВД Молдавии.

Район падения ракеты оцеплен, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент, пишет РИА Новости.

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