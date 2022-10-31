В Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО

Пострадавших нет

Сбитая украинской системой противовоздушной обороны (ПВО) ракета упала на территории Молдавии.

Инцидент произошел в понедельник, 31 октября, на окраине села Наславч, которое находится на границе с Винницкой областью Украины.

"На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов", - сообщается в Telegram-канале МВД Молдавии.

Район падения ракеты оцеплен, на месте работает группа, которая должна задокументировать инцидент, пишет РИА Новости.

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