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В фургоне двух мужчин в Подмосковье нашли синтетические наркотики

15:11
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Подозреваемые в преступлении задержаны

В Подмосковье полицейские задержали двух молодых людей по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Жителей Новосибирска заметили в деревне Степаново, в тот момент, когда они пытались завезти фургон. При проверке документов водитель начал заметно нервничать, и инспекторы решили досмотреть авто.

Оказалось, не зря - внутри они обнаружили две 50-литровые пластиковые бочки с неким порошком. Молодые люди отпираться не стали и признались, что изготавливают наркотики. И даже показали свой тайник в лесу. Там хранилось лабораторное оборудование и реагенты, а также несколько бочек и пакет с синтетическим наркотиком.

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