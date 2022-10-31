Париж предложил вывозить украинское зерно по суше

Рассматривают маршрут через Румынию и Польшу

Решение России приостановить участие в зерновой сделке подтолкнуло Францию к поиску альтернативных решений. Как заявил французский министр сельского хозяйства Марк Фено, рассматривается возможность сухопутного маршрута перевозок.

"Мы ведем работу на европейском уровне, и я провел ряд переговоров с коллегами по этому поводу. Если зерно не получится вывозить по морю, его можно будет вывозить по суше", - заявил Фено. Он добавил, что в качестве альтернативы морскому пути рассматривается варианты вывоза зерна через Румынию и Польшу.

Россия приостановила участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе. Киев задействовал девять беспилотников и семь морских беспилотных аппаратов против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Корабли были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора. Беспилотники были уничтожены. По данным Минобороны, теракт совершен при участии британских специалистов, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"