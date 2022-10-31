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Бочкарёв: Продолжается фасадное остекление зданий Национального космического центра

13:17
  • понедельник
  • 31 октября 2022

Новые технологии сокращают сроки строительно-монтажных работ

Заммэра столицы Андрей Бочкарев в понедельник сообщил о продолжении работ по фасадному остеклению зданий Национального космического центра. На текущий момент смонтировано почти 16 тысяч "квадратов" модульных светопрозрачных фасадных конструкций.

Всего же светопрозрачных конструкций, выполненных по большей части из модульных фасадных систем, будет использовано 110 тысяч квадратных метров.  Такие технологии значительно сокращают сроки строительно-монтажных работ, отметил заместитель мэра.

Со своей стороны генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что продолжаются работы по монтажу инженерных систем, в частности, водоснабжения и отопления. "Также продолжается устройство кровли, внутренних стен и перегородок", – добавил он.

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Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
Строительство Национального космического центра
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