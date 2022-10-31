Мирные жители оказались под завалами после удара ВСУ по Алчевску

Продолжаются спасательные работы

Под завалами гостиницы в Алчевске в Луганской народной республике остаются мирные жители. Здание разрушено в результате утреннего обстрела ВСУ.

"По Алчевску был нанесен ракетно-артиллерийский удар из установок РСЗО HIMARS. Ракета попала прямо в здание гостиницы, под завалами находятся мирные жители, в данный момент ведутся спасательные работы", - сообщил полковник полиции ЛНРеспублики Виталий Киселев в эфире Первого канала.

Как сообщалось ранее, украинские войска выпустили по Алчевску две ракеты из РСЗО HIMARS в 5.33 утра 31 октября. Взрывом разрушена гостиница "Металлург", под завалами оказались мирные жители.

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